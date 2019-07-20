نحو 20 ألف حاج عراقي يصلون الديار المقدسة

أعلنت بعثة الحج العراقية، السبت، عن وصول نحو 20 ألف حاج عراقي إلى الديار المقدسة.
وذكرت البعثة في بيان تلقت السومرية نسوز نسخة منه، ان "اعداد الحجاج الواصلين للديار المقدسة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً اذ بلغ عددهم 19487 حاجاً".
وأضافت أن "12115 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة والمتبقين وصلوا إلى مكة المكرمة".
وأضافت أن "12115 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة والمتبقين وصلوا إلى مكة المكرمة".
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