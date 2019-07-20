اتحاد الجودو لوزير الشباب: فوجئنا بدعمكم لاتحاد غير قانوني

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "الى وزير الشباب والرياضة المحترم.. في الوقت الذي يثمن فيه اتحادنا المنبثق شرعياً بحسب القانون العراقي النافذ رقم 16 لعام 1986 يثمن جهودكم الاصلاحية لتطوير الرياضة العراقية ونؤكد دعمنا لهذه التوجهات الحكومية التي تهدف الى دفع عجلة التقدم الرياضي نحو الانجاز".وتابع "لكننا وللأسف الشديد نفاجىء ان المعلن للشارع الرياضي يختلف جذرياً عن التطبيق العملي المتمثل بعدم تعامل وزارتكم المحترمة مع اتحادنا العراقي القانوني بحجة وجود اتحاد لديه اعتراف دولي وهو خارج الاطار القانوني العراقي الذي انتم تمثلوه وتدافعون عنه وتدعمونه ، وبالتالي لاتعرف الوزارة مع من تتعامل؟".

واوضح أن "أبناءالهيأة العامة للاتحاد العراقي تطالب معاليكم بموقف حازم تجاه من خرق القانون العراقي وان تدعمون ابناءكم من رياضيي الجودو الذين بسبب تمسكهم بعراقية وجودهم تم ايقاف نشاطاتهم المحلية والدولية منذ اكثر من ثمانية أشهر كاملة ، وهذه تمثل ظاهرة خطيرة تشجع عملية الفوضى والتمرد على القوانين العراقية وتفسح المجال لأستغلال العلاقات الخارجية والمصالح الشخصية لايقاف رياضتنا".



وبين بالقول، "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. هذه مقولة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم .. فأين معاليكم منها لرعاية أبناء الجودو العراقية ؟، نطالب منكم وضع حد لهذه الفوضى واحترام القانون العراقي من قبل الجميع لاسيما وان معاليكم اكدتم على ذلك مراراً وتكراراً في كافة لقاءاتكم الاعلامية والرسمية".

واتم الربيعي، "نضع هذا الامر بين يديكم وننتظر ماوعدتم به الشارع الرياضي قولاً وفعلاً وانتم أهلاً لذلك".