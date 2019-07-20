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2019-07-20 | 18:31
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وجه رئيس الاتحاد العراقي للجودو، عدي الربيعي، رسالة الى وزير الشباب والرياضة احمد رياض، مبيناً ان اتحاده فوجئ بدعم الوزير لاتحاد هو خارج الاطار القانوني العراقي.
وتابع "لكننا وللأسف الشديد نفاجىء ان المعلن للشارع الرياضي يختلف جذرياً عن التطبيق العملي المتمثل بعدم تعامل وزارتكم المحترمة مع اتحادنا العراقي القانوني بحجة وجود اتحاد لديه اعتراف دولي وهو خارج الاطار القانوني العراقي الذي انتم تمثلوه وتدافعون عنه وتدعمونه ، وبالتالي لاتعرف الوزارة مع من تتعامل؟".
واوضح أن "أبناءالهيأة العامة للاتحاد العراقي تطالب معاليكم بموقف حازم تجاه من خرق القانون العراقي وان تدعمون ابناءكم من رياضيي الجودو الذين بسبب تمسكهم بعراقية وجودهم تم ايقاف نشاطاتهم المحلية والدولية منذ اكثر من ثمانية أشهر كاملة ، وهذه تمثل ظاهرة خطيرة تشجع عملية الفوضى والتمرد على القوانين العراقية وتفسح المجال لأستغلال العلاقات الخارجية والمصالح الشخصية لايقاف رياضتنا".
وبين بالقول، "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. هذه مقولة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم .. فأين معاليكم منها لرعاية أبناء الجودو العراقية ؟، نطالب منكم وضع حد لهذه الفوضى واحترام القانون العراقي من قبل الجميع لاسيما وان معاليكم اكدتم على ذلك مراراً وتكراراً في كافة لقاءاتكم الاعلامية والرسمية".
واتم الربيعي، "نضع هذا الامر بين يديكم وننتظر ماوعدتم به الشارع الرياضي قولاً وفعلاً وانتم أهلاً لذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الجودو لوزير الشباب: فوجئنا بدعمكم لاتحاد غير قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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