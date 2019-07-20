رئاسة البرلمان تؤكد على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في نيسان

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عقد اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من مجالس الأقضية والنواحي في العراق، بحضور اعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية".واضاف المكتب، ان "الكعبي ناقش التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما اكد على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر خلال شهر نيسان من العام المقبل دون تأجيل".

وتابع المكتب، ان "الكعبي ابدى حرص هيئة رئاسة مجلس النواب في المضي باجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات، ومنها ايجاد هيكل تنظيمي للمجالس المحلية بما يتناسب مع المهام المناطة بها".

