رئاسة البرلمان تؤكد على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في نيسان

اكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، السبت، على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في شهر نيسان من العام المقبل، مبديا حرص المجلس على المضي باجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات.
واضاف المكتب، ان "الكعبي ناقش التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما اكد على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر خلال شهر نيسان من العام المقبل دون تأجيل".
وتابع المكتب، ان "الكعبي ابدى حرص هيئة رئاسة مجلس النواب في المضي باجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات، ومنها ايجاد هيكل تنظيمي للمجالس المحلية بما يتناسب مع المهام المناطة بها".
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