العراق يحصد الميدالية الذهبية في الجولة الاسيوية للمبارزة بالاردن

2019-07-20 | 17:55
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حصد اللاعب العراقي، زكريا يحيى سلمان، المديالية الذهبية للمنتخب الوطني ضمن منافسات الجولة الاسيوية للمبارزة والمقامة منافساتها في العاصمة الاردنية عمان.
يذكر ان وفد منتخب المبارزة غادر ، صباح يوم الجمعة، الى العاصمة الاردنية عمان، للمشاركة في بطولة الجولة الاسيوية للمبارزة التي تقام للفترة من 18 ولغاية 22 من شهر تموز الجاري.
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