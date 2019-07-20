العراق يحصد الميدالية الذهبية في الجولة الاسيوية للمبارزة بالاردن

رياضة 2019-07-20 | 17:55 1,381 مشاهدة حصد اللاعب العراقي، زكريا يحيى سلمان، المديالية الذهبية للمنتخب الوطني ضمن منافسات الجولة الاسيوية للمبارزة والمقامة منافساتها في العاصمة الاردنية عمان. ونجح سلمان في حصد ذهبية اسيا في سلاح السيف العربي بعد فوزه على منافسه الأردني، فيما أضاف زميله علي السجاد ميدالية برونزية لحصيلة العراق. يذكر ان وفد منتخب المبارزة غادر ، صباح يوم الجمعة، الى العاصمة الاردنية عمان، للمشاركة في بطولة الجولة الاسيوية للمبارزة التي تقام للفترة من 18 ولغاية 22 من شهر تموز الجاري.



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