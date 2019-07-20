نادي النفط يصدر بياناً بشأن انباء انتقال نجميه الى الشرطة

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "تابعنا بإهتمام بالغ ما أثير مؤخرا في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول اقتراب فريق الشرطة من تعاقده مع نجمي فريقنا مازن فياض ومحمد داود".وتابع النادي، "في الوقت الذي نبارك لإدارة الشرطة نيلها درع الدوري عن جدارة وإستحقاق، نود ان نبين للشارع الرياضي أن اللاعبين مرتبطين بعقد رسمي ولا تزال مدته القانونية لم تنتهي وبالتالي لا يجوز التفاوض مع أي لاعب من المشار إليهم".

وبين أن "هذا العمل ان كان صحيحا فهو غير قانوني وخارج الاطر الادارية ونحن كإدارة نادي تربطنا علاقة حميمية ووطيدة مع الإخوة ادارة الشرطة ونتمنى منهم ان تكون المفاوضات بشكل رسمي وفق السياقات القانونية ".



واتم النادي بيانه بالقول، "نود ان نوضح للشارع الرياضي أن ادارة النفط معروف عنها بتمسكها بلاعبيها مهما كانت الاغراءات المادية وهولاء اللاعبين هم مشروع كبير امتد منذ اربع سنين وهم ثمرة تعب وجهد ولايمكن التفريط بهم بسهولة".