2019-07-20 | 17:44
2,714 مشاهدة
اصدر نادي النفط الرياضي، بياناً رسمياً بشان الانباء التي تتحدث عن انتقال نجمي فريقه الكروي، مازن فياض ومحمد داود الى صفوف الشرطة.
وتابع النادي، "في الوقت الذي نبارك لإدارة الشرطة نيلها درع الدوري عن جدارة وإستحقاق، نود ان نبين للشارع الرياضي أن اللاعبين مرتبطين بعقد رسمي ولا تزال مدته القانونية لم تنتهي وبالتالي لا يجوز التفاوض مع أي لاعب من المشار إليهم".
وبين أن "هذا العمل ان كان صحيحا فهو غير قانوني وخارج الاطر الادارية ونحن كإدارة نادي تربطنا علاقة حميمية ووطيدة مع الإخوة ادارة الشرطة ونتمنى منهم ان تكون المفاوضات بشكل رسمي وفق السياقات القانونية ".
واتم النادي بيانه بالقول، "نود ان نوضح للشارع الرياضي أن ادارة النفط معروف عنها بتمسكها بلاعبيها مهما كانت الاغراءات المادية وهولاء اللاعبين هم مشروع كبير امتد منذ اربع سنين وهم ثمرة تعب وجهد ولايمكن التفريط بهم بسهولة".
كانت هذه تفاصيل خبر نادي النفط يصدر بياناً بشأن انباء انتقال نجميه الى الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.