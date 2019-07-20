قوات الأمن الكردية تصدر بياناً بشأن اعتقال قاتل نائب القنصل التركي

اصدرت قوات الأمن الكردية، السبت، بياناً بشأن اعتقال قاتل نائب القنصل التركي في اربيل قبل ايام.

وقالت القوات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد حملة واسعة النطاق، لقوات أسايش إقليم كردستان، تم إلقاء القبض على (مظلوم داغ) المسؤول والقاتل الرئيس في حادث إطلاق النار بأحد مطاعم مدينة أربيل، من قبل قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان".

وأضافت "إذ نشكر قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب بإقليم كردستان التي استطاعت اعتقال المتهم بسرعة، نثني أيضاً على مواطني الاقليم لتعاونهم"، مؤكدة "استمرار الجهود لاعتقال جميع المتهمين على الصلة بالحادث".

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وأعلنت مديرية الاسايش في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي في محافظة أربيل.

وأفادت مصادر امنية في محافظة اربيل، الاربعاء الماضي، بمقتل نائب القنصل التركي العام مع مرافقيه بهجوم مسلح في المحافظة.