الجبوري يؤكد ضرورة دعم الحكومة لوزارة الدفاع لتعزيز قدراتها الفنية والقتالية

وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "سليم الجبوري التقى، اليوم، وزير الدفاع نجاح الشمري وبحث معه تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد".

وشدد الجبوري خلال اللقاء، على ”ضرورة أن تحضى وزارة الدفاع بالدعم الكامل والسريع من قبل الحكومة الاتحادية لتعزيز قدراتها الفنية والقتالية وفق المعايير والتقنيات الدولية الحديثة".



وأشاد بـ "بطولات أبناء القوات المسلحة بمختلف صنوفهم وتشكيلاتهم ودورهم في تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي".