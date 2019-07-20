أكد الأمين العام لحزب "عمل" سليم الجبوري، السبت، لوزير الدفاع نجاح الشمري على ضرورة دعم الحكومة لوزارة الدفاع لتعزيز قدراتها الفنية والقتالية.
وشدد الجبوري خلال اللقاء، على ”ضرورة أن تحضى وزارة الدفاع بالدعم الكامل والسريع من قبل الحكومة الاتحادية لتعزيز قدراتها الفنية والقتالية وفق المعايير والتقنيات الدولية الحديثة".
وأشاد بـ "بطولات أبناء القوات المسلحة بمختلف صنوفهم وتشكيلاتهم ودورهم في تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري يؤكد ضرورة دعم الحكومة لوزارة الدفاع لتعزيز قدراتها الفنية والقتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.