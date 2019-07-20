دولة الإمارات والصين.. شراكة نحو المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علاقات تاريخية تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية أسست لشراكة استراتيجية تجلت على المستويين السياسي والاقتصادي بدأت منذ عام 1984 بتدشين العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين.

وتكللت بزيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات إلى الصين عام 1990، وزيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عام 2015.

فضلا عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ التاريخية لدولة الإمارات في عام 2018 ، الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات.