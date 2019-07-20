قوات المنطقة الغربية الليبية تتأهب لدخول العاصمة طرابلس

أكد مصدر داخل غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية ‏انتهاء استعدادات جميع الكتائب والقوات لاقتحام محاور القتال ودخول العاصمة طرابلس.

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن اللواء عبدالسلام الحاسي قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية أبلغ القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بانتهاء استعدادات وأن القوات تنتظر أوامر الاقتحام والتنسيق لإنهاء العملية في أي لحظة.

على الصعيد الميداني أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي أن سلاح الجو الليبي استهدف صباح اليوم السبت عددا من الآليات وعناصر المليشيات بالقرب من كوبري السواني؛ ما أسفر عن مقتل العديد من عناصر المليشيات بحسب تقرير سرية الاستطلاع.





وتابع اللواء 73 مشاة، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه تم استهداف مرصد تابع للمليشيات في مقابل مفرق الرملة بطريق المطار كوبري السواني جنوبي العاصمة بصواريخ الكورنيت.

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وشهدت منطقة الأحياء البرية مناوشات عدة بالساعات الأولى صباح اليوم السبت إلا أن الأمور عادت للهدوء كما كانت، بحسب اللواء 73 مشاة.

في سياق متصل أعلنت غرفة عمليات صبراتة التابعة للجيش الوطني الليبي تقليل عدد ساعات حظر التجوال بالمدينة إلى ساعتين من الـ2 ص إلى 4 فجرا بعد تحسن الوضع الأمني في المدينة التي تقع غرب طرابلس، وتتبع بشكل كامل للحكومة الليبية المؤقتة ويؤمنها الجيش الوطني الليبي.





وتعد منطقة جنوب طرابلس أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ تعد خط الإمداد للجيش.

وتصدى الجيش الليبي لأكثر من 40 هجوما للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي منذ تحرير هذه المناطق.

وسيطر الجيش الليبي في 5 من أبريل/نيسان الماضي بعد يوم واحد من إطلاق عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية على مطار طرابلس الدولي إلا أن هذه المليشيات تحاول من حينها إعادة السيطرة عليه.