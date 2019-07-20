ماذا يفعل هنية في طهران؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية أن وفدا من قيادة الحركة وصل أمس إلى العاصمة الإيرانية «طهران» في زيارة ستستمر أياما عدة.

ونقلت وكالة «القدس دوت كوم» الفلسطينية عن هنية قوله، خلال حديثه لصحفيين أتراك عبر الفيديو كونفرنس «إن الوفد سيكون كبيرا، وإن الحركة تتطلع إلى نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة».

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وتطرق هنية للملف السوري، قائلا «إن قرار خروج حماس من سوريا كان مؤسسيا ودرس بشكل كامل، مبينا أن الحركة تحركت مع الجهات السورية في بداية الأزمة للحفاظ على سوريا وأمنها».

وشدد على أن حماس لم تتدخل في الشأن السوري الداخلي سابقا ولا في أي مرحلة قادمة، متمنيا عودة سوريا القوية، وأن تستعيد عافيتها.

وأكد هنية على أن «المقاومة ورغم الحصار ما زالت قوية ومتماسكة، وأن قدراتها أصبحت كبيرة، وبإمكانها ضرب أي نقطة في فلسطين المحتلة بصواريخها».