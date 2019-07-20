الجيش الأمريكي: نراقب مضيق هرمز من الجو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن قال الجيش الأمريكي «إنه يراقب مضيق هرمز من الجو، وذلك بعد احتجاز السلطات الإيرانية لناقلة بريطانية». وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الليفتينانت كولونيل إيرل براون، في رسالة بالبريد الالكتروني لوكالة الأنباء الألمانية «لدينا طائرة دورية تعمل في المجال الجوي الدولي لمراقبة الوضع داخل مضيق هرمز». وأضاف براون أن القوات البحرية الأمريكية التابعة للقيادة المركزية تجري اتصالات مع السفن الأمريكية العاملة في المنطقة لضمان سلامتها.



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