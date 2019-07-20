ظريف يواصل الخداع والكذب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

في تصريح وصف بأنه مواصلة للخداع والأكاذيب، ادعى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده للتفاوض مع دول الخليج في أي وقت.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» أمس عن ظريف قوله «إننا مستعدون للتفاوض مع مسؤولي دول الخليج في أي وقت کان»، مؤکدا أن حزب الله جماعة مهمة في لبنان لديها نشاطات في الحکومة والبرلمان والمجتمع وهي قوة تحقق الاستقرار.

وادعى ظريف أن الوجود الأمريكي بالخليج غير قانوني، مستغربا كلام الرئيس دونالد ترمب عن قيام إيران بإجراءات استفزازية في المنطقة، قائلا «نحن في منطقتنا، الأمريکان جاؤوا منطقتنا من على بعد 6000 ميل، أليس هذا العمل استفزازيا!».