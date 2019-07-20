سكاف: الطبقة السياسية مستفيدة من نهب الدولة ولن تقبل بالإصلاح

اعتبرت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المطلوب كان إقرار ‎موازنة تقدم حلولًا جذرية للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، وليس موازنة حصر نفقات وهروب من تحمل المسؤولية"، مشيرة الى أنه "غير صحيح أن ​الموازنة​ الحالية هي أفضل الممكن مثل ما أخبرونا، بل الصحيح ان الطبقة السياسية مستفيدة من نهب ​الدولة​ ولن تقبل بإصلاح حقيقي لمنع الهدر و​الفساد​."

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