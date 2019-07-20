الحجار: مرحلة الاصلاح المالي بدأت بتخفيض العجز في الموازنة

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​​محمد الحجار​​، في تصريح تلفزيوني، على أن "مرحلة الاصلاح المالي بدأت بتخفيض ​العجز​ في ​الموازنة​"، موضحًا أن "هناك اصلاحات هيكلية وأخرى قطاعية في الموازنة وبها نقوم بالشيء المطلوب ويمكن من خلالها أن نقوم بالمشاريع الإنمائية و​البنى التحتية​".

ولفت الحجار الى أنه "باقرار الموازنة ذهبنا بالطريق السليمة والآمنة وهدوء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أوصلنا الى الأهداف المرجوة".