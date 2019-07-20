الحجار: مرحلة الاصلاح المالي بدأت بتخفيض العجز في الموازنة

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في تصريح تلفزيوني، على أن "مرحلة الاصلاح المالي بدأت بتخفيض العجز في الموازنة"، موضحًا أن "هناك اصلاحات هيكلية وأخرى قطاعية في الموازنة وبها نقوم بالشيء المطلوب ويمكن من خلالها أن نقوم بالمشاريع الإنمائية والبنى التحتية".
ولفت الحجار الى أنه "باقرار الموازنة ذهبنا بالطريق السليمة والآمنة وهدوء رئيس الحكومة سعد الحريري أوصلنا الى الأهداف المرجوة".
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