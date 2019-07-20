ابراهيم الموسوي: لماذا لا تكون ارباح البريد 50 بالمئة للدولة و50 بالمئة للشركة؟

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ الى اننا "عملنا على تحييد الكأس المرة عن الطبقات الفقيرة والمحرومة ب​الموازنة​، واهم موضوع ان الضريبة لا تشمل ​البنزين​، لان ذلك يؤدي الى الغلاء الفاحش".

واوضح الموسوي في حديث تلفزيوني، انه منذ 18 سنة لم يتم التدقيق بأموال البريد، ولماذا لا تكون الارباح 50 بالمئة الى الدولة و50 بالمئة لشركة "​ليبان بوست​"، وعندما ينتهي العقد في ايلول يجب وضع الموضوع على السكة الصحيحة، وهذا الملف سوف يعطي الدولة ايرادات جديدة".

اضاف الموسوي "نحن استثنينا ​الجامعة اللبنانية​ من منع التوظيف، على ان يتحرك ملف التفرغ في الوقت القريب كما وعدنا رئيس الجامعة".