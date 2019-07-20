نجم: جلسة أمس كانت مهمة لجهة التوظيف وقانون لوحات السيارات العمومية

أكد عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​نزيه نجم​، في تصريح إذاعي، أن "كل ما حكي عن استهداف خلال جلسة أمس تم حله، ولم يعد هناك اي مشكلة لأنه مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كل شيء يتم حله وما في أحلى منه".

ولفت نجم الى أن "جلسة أمس كانت مهمة لجهة التوظيف وقانون ​لوحات السيارات​ العمومية الذي تقدم هو به، وقد تم طرح 37500 لوحة، ولاقى القانون قبول كل الكتل، وهو عبارة عن 6500 للشاحنات و15000 للسيارات السياحية و15000 للفانات و500 للصهاريج، وتم اعتماد السعر الرائج بحيث يبلغ سعر اللوحة للشاحنات 55 مليونا، والفانات و​الصهاريج​ 50 مليونا والسيارات السياحية 40 مليونا بشكل مقسط، بحيث يتم دفع 25 في المئة كدفعة اولى ويقسط باقي المبلغ على 12 دفعة لمدة 3 سنوات بفائدة 7 في المئة، ومن خلال هذا القانون سيتم ايقاف كل الآليات المخالفة واصحاب اللوحات المزورة والتي يبلغ عددها اكثر من 60 الفا".

وكشف عن أن "النقابات كلها دعمت اقتراحه بمن فيهم نقيب ​السائقين العموميين​ ​بسام طليس​، وقد تم وضع المشروع والارقام سويا مع اعتراض اصحاب ​الشاحنات​ الذين عادوا وتراجعوا عن اضرابهم الذين كانوا بصدد تنفيذه بعد الاستماع لمطالبهم، خصوصا لجهة ضرورة توقيف الشاحنات والآليات التي تعمل بشكل غير قانوني".

وشرح نجم "بعض القوانين الأخرى التي وضعت لجهة البناء وتسوية مخالفات البناء والتي من شأنها تأمين الانتظام والمداخيل للخزينة"، لافتًا الى أن "لجنة الاشغال و​الطاقة​ ستعقد اجتماعا بعد اسبوعين مع وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ للاطلاع على مسار ​خطة الكهرباء​".

ورأى انه "حتى لو حصل طعن ب​الموازنة​ من قبل الرافضين لها، فيمكن اعادة طرحها من خلال مشاريع قوانين مستقلة".