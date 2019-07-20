المنلا: الموازنة تشكل الخطوة الجدية الأولى نحو الاصلاح المالي

أكّد مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري، نديم المنلا، في حديث تلفزيوني، أن "الموازنة تشكل الخطوة الجدية الأولى نحو الاصلاح المالي"، مشيرًا إلى أن "القطاع العام منتفخ أكثر من حجمه والدولة غير قادرة على تمويله".
وشدد المنلا على أن "الموازنة ساعدت في الحد من ازدياد القطاع والاصلاح المالي له ايجابية كبيرة على الاقتصاد اللبناني وموقع لبنان الاقليمي والدولي"، موضحًا ان "في موازنة 2020 سوف يكون خطوة ثانية نحو الاصلاح المالي تتمحور حول تخفيض موازنة قطاع الكهرباء لأننا سننتقل الى انتاج الكهرباء".
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