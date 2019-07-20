المنلا: الموازنة تشكل الخطوة الجدية الأولى نحو الاصلاح المالي

أكّد مستشار رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، ​نديم المنلا​، في حديث تلفزيوني، أن "​الموازنة​ تشكل الخطوة الجدية الأولى نحو الاصلاح المالي"، مشيرًا إلى أن "​القطاع العام​ منتفخ أكثر من حجمه و​الدولة​ غير قادرة على تمويله".

وشدد المنلا على أن "الموازنة ساعدت في الحد من ازدياد القطاع والاصلاح المالي له ايجابية كبيرة على الاقتصاد ال​لبنان​ي وموقع لبنان الاقليمي والدولي"، موضحًا ان "في موازنة 2020 سوف يكون خطوة ثانية نحو الاصلاح المالي تتمحور حول تخفيض موازنة ​قطاع الكهرباء​ لأننا سننتقل الى انتاج الكهرباء".