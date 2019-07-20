سعد يتباحث مع وفد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفداً من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ضم كلاً من: هشام أبو محفوظ، ماجد الزير، عادل عبدالله، أحمد مشعل، ووليد العريض، وبحضور مسؤول الملف الفلسطيني في التنظيم محمد ظاهر.
وتباحث المجتمعون خلال اللقاء بالوضع الفلسطيني المتفاقم منذ عدة أيام على خلفية الإجراءات التي اتخذها وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين. واعتبر المجتمعون أن هذه الإجراءات من شأنها محاصرة الشعب الفلسطيني، وزيادة أزماته على الصعد كافة، داعين إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه تعزيز أوضاعهم وصولاً إلى إنجاز تحرير فلسطين والعودة إليها.
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