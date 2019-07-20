سعد يتباحث مع وفد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفداً من المؤتمر الشعبي ل​فلسطين​يي الخارج ضم كلاً من: هشام أبو محفوظ، ماجد الزير، عادل عبدالله، أحمد مشعل، ووليد العريض، وبحضور مسؤول الملف الفلسطيني في التنظيم ​محمد ظاهر​.

وتباحث المجتمعون خلال اللقاء بالوضع الفلسطيني المتفاقم منذ عدة أيام على خلفية الإجراءات التي اتخذها وزير العمل اللبناني بحق ​اللاجئين الفلسطينيين​. واعتبر المجتمعون أن هذه الإجراءات من شأنها محاصرة ​الشعب الفلسطيني​، وزيادة أزماته على الصعد كافة، داعين إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه تعزيز أوضاعهم وصولاً إلى إنجاز تحرير فلسطين والعودة إليها.