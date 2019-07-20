العينا يشدد على ضرورة وقف إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين

أكد منسق العلاقات الخارجية في ​حركة الجهاد الإسلامي​ في ​لبنان​ ​شكيب العينا​ على ضرورة إعطاء ​اللاجئين الفلسطينيين​ حقوقهم المدنية بما فيها حق التملك، معتبرا أن التنكر لهذه الحقوق من شأنه تعميق الأزمات الاجتماعية والمعيشية التي يتخبط فيها ​اللاجئون الفلسطينيون​، بخاصة في ظل تراجع خدمات وكالة الغوث (​الأونروا​) بفعل مواقف الإدارة الأمريكية وحربها المفتوحة على الوكالة الدولية.

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