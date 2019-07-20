عطالله: الأزعر إلى العدالة والمحاكمة ولا يمكن لأحد أن يحميه بعد الآن

شدد وزير المهجرين ​غسان عطالله​، خلال اختتام زيارته ​البقاع​ية بقداس الهي في نبحا، على "أهمية الزيارة التي قوبلت فيها ب​المحبة​ والترحاب وامضيت يومين في البقاع لكن وللصراحة المدة التي قضيتها لا يكفيها أسبوعين أو شهرين أو سنتين ورغم تواضع بيوتكم فهي أفضل من البيوت الفخمة التي تحوي بداخلها التعاسة. كل الشيوخ ورجال الدين يطالبونني بإعادة الذين هاجروا إلى بلدة العيش المشترك"، مشيرة إلى أنه "عندما سألنا عن مفتاح الكنيسة قالت لي فتاة مسلمة "هو في بيتنا". هذا هو ​لبنان​ الذي نريد توريثه لأبنائنا هكذا سنعيش بدون إقفال طرقات. لم نغلق طريق على أحد بحياتنا ولن نغلق الطريق".

وتوّجه عطالله الى الأهالي بالقول: "أنتم جامعة في المحبة والتعايش وانموذج يدرس في ​الجامعات​ دحر ​الإرهاب​ والغريب معا، علمتم أولادكم المحبة ونسيتم آحقاد الماضي، كلنا أقليات وكلنا ضعفاء لا نستطيع العيش بدون بعضنا البعض، لا نستطيع أن نكمل بدون دولة. انتهت تلك الأيام ولم نعد نستطيع حماية أزعر، الأزعر إلى العدالة والمحاكمة لا يستطيع أحد أن يحميه بعد الآن لنتكاتف من أجل بناء ​المدارس​ والجامعات وليس لحماية الزعران".