القوات: خطة وزير العمل مستمرة لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومن ضمنها العمالة الفلسطينية

لفتت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​"، في بيان، إلى أن "بعض الوسائل الإعلامية دأبت في اليومين الأخيرين على توزيع أخبار مفبركة ومغلوطة تماما ومفادها ان وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ تراجع عن التدابير التي كان قد اتخذها لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومن ضمنها العمالة الفلسطينية. وعليه، يهم الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" ان تلفت النظر بان هذه الأخبار مفبركة وكاذبة ومغلوطة تماما، وبان وزير العمل ماض في تنفيذ التدابير التي اتخذها، لأن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء تلزمه بذلك".

وذكّرت الدائرة بأن "وزير العمل كان أكد مرارًا وتكرارًا وفي أكثر من موقف وتصريح ومقابلة مواصلته تطبيق الخطة التي وضعها تنفيذا للقانون اللبناني. ونأسف للتضليل المتعمّد من قبل بعض الوسائل الإعلامية ونؤكد ان هذه الأخبار عارية من ​الصحة​ تماما، وان خطة وزير العمل مستمرة".