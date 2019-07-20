السلطات الروسية: 3 مواطنين روس بالناقلة البريطانية المحتجزة في إيران

لفتت السلطات الروسية إلى أن "هناك 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة في ​إيران​". من جهتها، أوضحت ​السفارة الروسية​ في إيران إلى "أننا لم نتمكن من التواصل مع مواطنينا المحتجزين في الناقلة".

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