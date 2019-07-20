حريق في مقر السفارة الأميركية بالعاصمة الليبية طرابلس الغرب

فادت هيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية ب​اندلاع حريق​ في مقر ​السفارة الأميركية​ ب​طرابلس الغرب​. وأشارت الهيئة الى أن فرق الإطفاء تتجه إلى مقر السفارة ب​طريق المطار​.

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