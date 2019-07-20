حريق في مقر السفارة الأميركية بالعاصمة الليبية طرابلس الغرب

فادت هيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية باندلاع حريق في مقر السفارة الأميركية بطرابلس الغرب.
وأشارت الهيئة الى أن فرق الإطفاء تتجه إلى مقر السفارة بطريق المطار.
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