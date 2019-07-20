أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن "إيران أرغمت ناقلة النفط "مسدار" المملوكة لشركة "سوناطراك" الجزائرية على التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية أمس"، مشيرة إلى أن "وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية تعملان على معالجة الأمر ولم تسجل حوادث بشرية أو مادية".
وكشفت عن أن "الناقلة تابعة لشركة سوناطراك الحكومية وكانت متجهة لمصفاة رأس تنورة بالسعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء الجزائر: إيران أرغمت ناقلة جزائرية على تغيير مسارها نحو مياهها الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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