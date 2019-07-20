وكالة أنباء الجزائر: إيران أرغمت ناقلة جزائرية على تغيير مسارها نحو مياهها الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن "​إيران​ أرغمت ناقلة النفط "مسدار" المملوكة لشركة "سوناطراك" الجزائرية على التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية أمس"، مشيرة إلى أن "وزارتي ​الطاقة​ والشؤون الخارجية تعملان على معالجة الأمر ولم تسجل حوادث بشرية أو مادية".

وكشفت عن أن "الناقلة تابعة لشركة سوناطراك الحكومية وكانت متجهة لمصفاة رأس تنورة ب​السعودية​".