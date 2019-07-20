عبد السلام: السعودية تعتمد في بقائها على الحماية الأميركية والبريطانية

أكّد الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله ​محمد عبد السلام​ أن "​السعودية​ تحتفي بقدوم 500 جندي أميركي إليها"، مشيرًا إلى أنها "تعتمد في بقائها على الحماية الأميركية والبريطانية".

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