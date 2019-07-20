معارضو انتخابات بلدية موسكو يتظاهرون في شارع ساخاروف

شهد شارع ساخاروف وسط العاصمة الروسية ​موسكو​ تظاهرة نظمها معارضو انتخابات بلدية موسكو بمن فيهم المشطوبون من قوائم الترشح بعد الكشف عن تلاعبهم في عدد التواقيع المؤيدة لترشحهم. وطالب المشاركون في التظاهرة بقبول جميع المرشحين المستقلين في انتخابات برلمان موسكو المزمعة في أيلول المقبل. وبين أبرز المتظاهرين المرشحون الذين تم إقصاؤهم عن ​الانتخابات​ وهم ديمتري غودكوف وإيليا ياشين وسيرغي ميتروخين. وكانت قد أعلنت إدارة ​الأمن​ الإقليمي و​مكافحة الفساد​ في العاصمة في وقت سابق، موافقة سلطات موسكو على هذه التظاهرة، لتجرى يومي 20 و21 تموز، وقدمت المساعدة اللازمة في تنظيمها.

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