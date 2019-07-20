هانت: بريطانيا ترغب في خفض التوتر مع إيران

أكّد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ أن"احتجاز ​إيران​ الناقلة التي ترفع علم ​بريطانيا​ يثير تساؤلات خطيرة جداً بشأن أمن الملاحة البريطانية والدولية". ولفت هانت الى أن "بريطانيا ترغب في خفض التوتر مع إيران".

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