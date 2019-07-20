بعد دفنه بـ5 أيام.. "سماح" وعشيقها اعترفوا بقتل الزوج بمبيد حشري في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبوسالم:

كشفت مباحث مديرية أمن المنوفية، تفاصيل مقتل عامل، عقب 5 أيام من دفنه، بعد أن تقدمت والدته ببلاغ اتهمت فيه زوجته بقتله.

وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء سمير أبو زامل، بلاغًا من ربة منزل، تتهم فيه أرملة ابنها بقتله، مضيفة أن الوفاة ليست طبيعية، وفيها شبهة جنائية.

وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء سيد سلطان رئيس البحث الجنائي، لمناقشة الزوجة التي اعترفت بأنها اتفقت مع صديق زوجها الذي ترتبط به بعلاقة غير شرعية، على الزواج عقب التخلص من زوجها، مضيفة أنها وضعت مبيدًا حشريًا في كوب عصير قبل أسبوعين من الوفاة، وعقب تناوله ظهرت عليه أعراض المرض حتى توفى.

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وكان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث شبين الكوم ببلاغ من "شربات ا." 54 سنة، عاملة، بوفاة نجلها "عنتر" 34 سنة، وفاة طبيعية، وتم دفنه، وأنها حضرت للاشتباه في وفاته جنائيًا.

وتبين أن وراء الواقعة كلا من زوجته "سماح" 30 سنة، وصديقه "مسعد" 30 سنة، لارتباطهما بعلاقة غير شرعية وقررا التخلص من الزوج وقتله.

واعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة، وأرشدت الزوجة عن باقي المبيد الحشري المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.