بعد تفعيل الرابط.. كيف تُسجل رغباتك بتنسيق الجامعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – داليا شبل:

أعلن الموقع الرسمي للتنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، عبر بوابة الحكومة المصرية، ولمدة 5 أيام.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين فيالثانوية العامة 2018-2019، حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019، بحد أدني 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، وحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي: على أن يكون تسجيل رغبات قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت “التنسيق الالكتروني"، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

وحددت التعليم العالي الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقعالتنسيق الإلكتروني، وهي:

1- الدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك

3- إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

وأوضحت التعليم العالي أنه بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي قام الطالب بإدخالها، ويعطي الموقع إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم.

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ويمكن أيضا للطلاب حفظ نسخة من رغباته (Save As) على حاسبه الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة، مشيرة إلى أن في حالة تعديل الرغبات لأكثر من مرة (وهذا متاح للطالب) فإن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.



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