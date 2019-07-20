مصرع شاب ابتلع لسانه أثناء ممارسة كرة القدم في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
لقي شاب في العقد الثاني من العمر، اليوم السبت، مصرعه بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد أن ابتلع لسانه أثناء لعب مباراة كرة قدم.
وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمود حسن مدير المباحث يفيد بمصرع "إسماعيل ح." 19 سنة، مقيم بقرية أولاد نجم بهجورة، بعد أن سقط مغشيًا عليه أثناء ممارسته كرة القدم برفقة أصدقاءه، وتبين أنه ابتلع لسانه نتيجة القفز في كرة مشتركة، وبنقله للمستشفى توفى في الحال.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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