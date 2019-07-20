بمروحية وقوات خاصة.. إيران تنشر فيديو الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نشر قنوات رسمية إيرانية، مقطع فيديو، لاستيلاء الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، أمس الجمعة.

وظهر في الفيديو الذي نشرته فضائية "العربية الحدث"، تحليق لمروحية عسكرية تابعة للحرس الثوري، وزوارق حربية سريعة، لتحيط بالناقلة البريطانية، قبل أن تقوم المروحية بإنزال القوات الخاصة للسيطرة على السفينة.

واحتجز الحرس الثوري أمس الجمعة، ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز.

استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته وكالة أنباء برس اسوسيشن البريطانية ،نقلاً عن مصدر لم يكشف عن اسمه.

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم، إنه قلق من أن تكون إيران قد اتخذت "مسارًا خطيراً"، بعد احتجازها ناقلة نفطٍ تحمل العلم البريطاني، أمس.

وفي تغريدة له على تويتر، قال هانت "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيراً عبر سلوك مسلك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لناقلتها النفطية في جبل طارق".

وأضاف هانت "كما قلت أمس سيكون ردّنا مدروساً لكن قوياً، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1، لكننا سنضمن سلامة شحننا".