"التسجيل بدأ".. 4 إرشادات لاختيار الكليات بتنسيق المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء السبت، تلقي طلبات التسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، بحد أدنى 97.7% للشعبة العلمية، و95% لشعبة الرياضية، و80% للشعبة الأدبية.

ومن المقرر أن يكون تسجيل الرغبات واختيار الكليات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وينشر "الخليج 365" بعض الإرشادات للتعرف على كيفية اختيار الكليات والمعاهد التي تتناسب مع الشعبة التي درستها في الثانوية العامة، طبقًا لدليل تسجيل الرغبات.

أولًا: أبرز الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة العلمية:

كليات تقبل الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء ومادة رابعة أدبية، وهي كليات (الطب- طب الأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعي- الطب البيطري- الزراعة- التمريض- والمعاهد الفنية للتمريض- التربية النوعية- اقتصاد منزلي بالإسكندرية- البنات للآداب- اقتصاد منزلي عين شمس- المعهد العالي للكفاية الإنتاجية الشعبة الزراعية بجامعة الزقازيق– واقتصاد منزلي بالإسماعيلية).

ثانيًا: أبرز الكليات والمعاهد التي تقبل الشعبة الهندسية:

كليات تقبل الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة 2 ومادة رابعة أدبية، وهي كليات (الهندسة- التخطيط العمراني- الفنون الجميلة قسم عمارة- الزراعة شعبة الهندسة الزراعية- هندسة البترول والتعدين- المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها- المعهد العالي للطاقة بأسوان التربية النوعية بقنا- وشعبة تكنولوجيا التعليم).

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ويضاف إلى الكليات والمعاهد السابقة جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته، طبقًا للحد الأدنى للشعب العلمية.

ثالثًا: أبرز الكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التي تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية:

وهي كليات: (العلوم– البنات أداب بعين شمس علوم- الفنون التطبيقية– الاقتصادية المنزلي– التربية النوعية بقنا، شعبة اقتصاد منزلي).

رابعا: أبرز الكليات والمعاهد التي تقبل جميع طلاب الشعبة العلمية والأدبية:

(الاقتصاد والعلوم السياسية– الإعلام– الآثار– التجارة– الحقوق– الآداب– التربية النوعية– دار العلوم– الألسن– الخدمة الاجتماعية– التربية الرياضية- السياحة والفنادق– رياض الأطفال– البنات للآداب والعلوم– الفنون الجميلة فنون).

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