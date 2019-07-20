تسجيل منسوب للقذافي يحذر فيه "إسرائيل" من الربيع العربي-فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا اليوتيوب، مقطع فيديو منسوب للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يتحدث فيه عن خطر الربيع العربي وثوراته وما يجري في ليبيا على وجود إسرائيل.
ويظهر مقطع الفيديو القذافي وهو يطلب من أحد معاونيه أن يوصل رسالة للإسرائيليين بأن ما يجري من ثورة في ليبيا والعالم العربي سيلحق الضرر بأمن إسرائيل .
ولم يعرف تاريخ الفيديو أو الشخص الذي كان يتحدث معه القذافي، وما إذا كان قد أوصل الرسالة وكيف ومتى فعل ذلك .
وحذر القذافي من تبعات الثورة بليبيا على الهجرة الجماعية المرتقبة على الاتحاد الأوروبي، مذكرا بسياسته الحالية بمنعها.
وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل"، كشف في افريل 2014، أن معمر القذافي طلب مساعدة إسرائيل لوقف قصف التحالف الغربي لبلاده خلال ثورة عام 2011، التي أدت إلى سقوطه ومقتله.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد أتى مبعوث من دولة ثالثة لم يتم الكشف عنها إلى إسرائيل لطلب مساعدة دبلوماسية نيابة عن القذافي، بحسب تقرير إذاعة الجيش.
وقال الموقع إن القائد الليبي أراد أن تستخدم إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا؛ لتوقيف حملة حلف شمال الأطلسي العسكرية التي استهدفت قوات النظام الليبي خلال معركتها مع الثوار، بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وقال "تايمز أوف إسرائيل" إن المبعوث قام بالتحذير من أن سقوط النظام قد يعرض ليبيا وأوروبا للخطر.
ونوه تقرير الموقع إلى أن السلطات الإسرائيلية أجرت تقديرا سريعا للظروف، وقررت عدم التصرف.
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