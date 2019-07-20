مقتل 10 مدنيين بغارة جوية ضد متمردين شمال غربي أفغانستان

كشف مسئولون أفغان أن ما لا يقل عن 10 مدنيين لقوا حتفهم في غارة جوية منفصلة شنتها قوات الأمن الأفغانية ضد متمردين بمحافظة (بَدجيس) الواقعة شمال غربي البلاد.

وأوضح رئيس مجلس المقاطعة عبدالعزيز بيج، بأن متمردين قد حاصروا قاعدة عسكرية بمقاطعة

(بالا مرجاب) في المحافظة ذاتها، وأن المروحيات كانت تحاول الوصول إلى المنطقة، إلا أن المتمردين أطلقوا النار من قرى مجاورة، الأمر الذي جعل أي تبادل لإطلاق النار من شأنه أن يعرض سكان القرى للخطر.وأسفرت العملية عن مقتل أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإمرأتين وخمسة من الرجال خلال الهجوم، حسبما أشار بيج في تصريحاته.بدوره، قال مشرع بالمحافظة الأفغانية، ضياء الدين أكازاي - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت - إن شخصين آخرين قد أصيبا بجروح خلال الهجوم الذي نُفذ مساء أمس.