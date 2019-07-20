ترامب يصف صادق خان بـ"غير الكفؤ"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة لندن صادق خان بـ"غير الكفؤ"، مشيرًا إلى أن لندن لن يكون لديها شوارع آمنة ما دام خان موجودا في حكمها، وذلك على خلفية تعرض الموقع الإلكتروني لشرطة العاصمة البريطانية للاختراق من جانب قراصنة إلكترونيين نشروا سلسلة من التغريدات الغريبة على حسابها الرسمي.

وقال ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني -: "مع عمدة لندن (غير الكفؤ) لن تحصلوا على شوارع اَمنة!".

من جانبها، نفت قوات الشرطة البريطانية اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها،

مضيفة أن ذلك الاختراق أثر فقط على حساب استعراض الأخبار والذي يستخدم لإصدار النشرات الإخبارية.ويعود عداء ترامب مع صادق خان إلى عام 2015 عندما كانا يخوضان حملات انتخابية، ثم ازدادت بعد الهجمات الإرهابية في لندن عام 2017 ليعد ترامب خلال حملته الانتخابية بمنع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمر الذي وصفه خان بـ"المشين"، متمنيا آنذاك أن يخسر ترامب.