بعد فقدان الأمل وعراقيل العراق ..الكويت تنضم لجامعة الدول العربية

بعد مضى واحد وثلاثين يومًا على استقلال الكويت، الذي يصادف تاريخه التاسع عشر من شهر يونيو 1961 انضمت دولة الكويت لجامعة الدول العربية، بعد فقدانها الأمل في الانضمام؛ بسبب تقدم العراق بطلب للأمانة العامة للجامعة لضم الكويت للجماعة العربية تحت رايتها، والذي أدى إلى عقد مجلس الجامعة اجتماعات متعددة نوقشت فيها مسألة قبول عضوية الكويت في الجامعة.



في مثل هذا اليوم العشرين من يوليو عام 1961 تقدم حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح بطلب انضمام بلاده إلى جامعة الدول العربية، وبالتالي تم تكليف مهمة تسليم الطلب لمدير المعارف

عبد العزيز حسين وقوبل الطلب بالموافقة لدى الأمين العام للجامعة للشؤون السياسية الدكتور سيد نوفل.

ومثلت الكويت دورها بفاعليه في جامعة الدول العربية وكما قامت بممارسة مظاهر عضويتها كاملة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، حيث أنها استضافت مؤتمر القمة العربية الخامس والعشرين في عاصمتها، والمنعقد في عام 2014م، بالإضافة إلى استضافتها مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقد في عام 2009م.

ويرجع تأسيس تاريخ تأسيس جامعة الدول العربية إلى الثاني والعشرين من شهر

مارس سنة 1945م؛ وكانت بداية الانضمام تقتصر على الدول المؤسسة لها كمصر والأردن والسعودية وغيرها، إلا أن الدول العربية الأخرى قد بدأت بالانضمام تدريجيًا بعد استقلال كل منها .

وكانت الكويت تعتقد أن انضمامها طريق نهاية النزاع مع العراق، لكن التاريخ يذكر أنه بعد 26 عامًا من انضمامها شن الجيش العراقي هجوم على الكويت وذلك في 2 أغسطس 1990 ، حيث استغرقت تلك العملية العسكرية يومين وانتهت بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس، ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 - 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت، ومن ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.