إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية التوجه إلى مياهها الإقليمية

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، أن ناقلة نفط جزائرية تابعة لشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري أرغمت على التوجه إلى المياهالإقليمية الإيرانية.
سوناطراك تم إرغامها أمس الجمعة إلى التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية من طرف حرس حدود البحرية الإيرانية، عند عبورها مضيق هرمز".
ونقلت الوكالة عن الشرطة الوطنية للمحروقات بالجزائر قولها "إن ناقلة البترول "مصدر" التابعة لشركة
ولم تذكر الوكالة الجزائرية مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.
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