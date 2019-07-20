العراق: دول عربية وأوروبية تتفق مع رؤيتنا للأزمة الأمريكية الإيرانية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم السبت في حديث لروسيا اليوم، أن دولًا أوروبية وعربية تتفق مع العراق في رؤيته تجاه الأزمة الأمريكية الإيرانية.
وقال الصحاف إن وزارة الخارجية تعمل معدول فاعلة في الاتحاد الأوروبي ودول عربية من أجل إيجاد صيغ توافقية للحد من التصعيد المستمر بين إيران وواشنطن.
وأضاف: "مقارباتنا تستند إلى إيجاد حلمحايد خلال الحوارات بنحو يسمح بمنع التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر ومغبة الحرب".
وقبل أسبوع، كشفت فيدريكا موغريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية عن دعم الاتحاد لمقترح عراقي لعقد مؤتمر إقليمي هدفه الحد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ونزع فتيل التوتر من المنطقة.
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