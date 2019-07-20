ألمانيا تكرم منفذي محاولة اغتيال هتلر قبل 75 عاماً

كرمت ألمانيا، اليوم السبت، منفذي محاولة الاغتيال والانقلاب الفاشلة الذين حاولوا اغتيال الزعيم النازي أدولف هتلر يوم 20 يوليو عام 1944.

وأحيت ألمانيا ذكرى منفذي محاولة الاغتيال التي وقعت في مثل هذا اليوم قبل 75 عاماً، وخصوصاً كلاوس فون شتاوفنبرغ الذي قاد المجموعة.

وفي مراسم أقيمت في برلين لتكريم منفذي المحاولة وإحياء ذكراهم، وضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إكليلاً من الزهور في الموقع الذي أطلق فيه الرصاص على بعض منفذي المحاولة. وأشادت بجميع أفراد المقاومة وقالت إن أعمالهم ساعدت الشعب الألماني في استيعاب دروس التاريخ لرسم مستقبل سلمي.

وفي خطاب أثنت فيه على المثال الذي أعطاه المتمرّدون وعلى شجاعتهم، قالت المستشارة خلال احتفال في برلين أمام دفعة من المجنّدين الجدد إن "العصيان يصبح أحياناً واجباً".

وتمثل العملية التي سميت "فالكيري" وشارك فيها عدد من المدنيين والعسكريين، عمل مقاومة ضد النظام النازي.

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ففي 20 يوليو 1944، وضع الضابط الارستوقراطي فون شتاوفنبرغ متفجرات في حقيبة ملغومة أسفل طاولة في المقر العسكري لهتلر خلال اجتماع في مقر "القائد" الذي كان يسمى "وكر الذئب" بالقرب من مدينة راستنبورغ التي أصبحت اليوم في بولندا.

أخفقت محاولة الاغتيال ومعها الانقلاب، ولم يصب هتلر سوى بجروح طفيفة. أما الكولونيل فون شتاوفنبرغ، الذي شارك في الحملة الإفريقية التي قادها الماريشال إيرفين رومل وخسر إحدى عينيه وإحدى يديه خلالها، فقد أعدم رمياً بالرصاص مع ثلاثة من شركائه مساء اليوم نفسه.

وفي الأسابيع اللاحقة، أعدم المئات وانتحر بعضهم، واضطُّهدت عائلاتهم.

وحضرت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجريت كرامب كارينباور المراسم إلى جانب مراسم أداء أفراد القوات المسلحة الجدد القسم التي تقام سنوياً في اليوم نفسه.

وحلت كرامب كارينباور محل وزيرة الدفاع السابقة أورسولا فون دير لاين التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية في نوفمبر المقبل.