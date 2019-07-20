كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل خمسة في حادث سيارة بجاوة الغربية في اندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة اليوم السبت إن خمسة أشخاص قتلوا بعد تصادم حافلة صغيرة وسيارة بيك آب على طريق حصيلة في مقاطعة جاوة الغربية باندونيسيا.

ووقع الحادث فى الساعة 23:00 مساء.

كما قال قائد شرطة منطقة ماجالينجكا ماريونو في جاكرتا يوم الجمعة على طريق حصيلة شيكوبو-باليمانان.

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وقال إن سائق الشاحنة الصغيرة فقد السيطرة على السيارة التي عبرت الخط المعاكس واصطدمت بالشاحنة الصغيرة.

ونقلت وكالة انتارا للانباء عن ماريونو قوله في مقاطعة جاوة الغربية "من المتوقع أن يكون سائق السيارة الصغيرة نائما بحيث عبرت سيارته في حارة الطريق المعاكسة."

وبعد التصادم، اشتعلت النيران في سيارتين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على متنها.

