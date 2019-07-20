كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط أول طائرة شحن منغوليا من طراز "بوينج" في مطار جنكيز خان الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت اول طائرة شحن منغوليا من طراز بوينج 737-300 على الاطلاق فى مطار جنكيز خان الدولى اليوم الأثنين.

ويمكن لطائرة الشحن Boeing 737-300 السفر لمسافة تصل إلى 5،250 كم.

كما قال وزير تطوير الطرق والمواصلات في منغوليا بيامباسورين إنخ أمغالان "أعتقد أن حدث اليوم قد فتح صفحة جديدة في تاريخ قطاع الطيران في منغوليا".

وصرح تشولونخوهو توجميد المدير التنفيذى الرئيسى لشركة الخطوط الجوية المنغولية لشينخوا بقوله "ان نقل البضائع الجوية يلعب دورا هاما فى التنمية الاقتصادية لأى دولة."

في عام 2018، تم نقل ما مجموعه 5339 طنًا من البضائع عن طريق الجو، بزيادة 6 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.

