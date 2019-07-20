كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تقارير التدخل الصيني في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الامريكية اليوم السبت إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تدخل الصين في أنشطة النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي بما في ذلك أنشطة التنقيب والانتاج الطويلة في فيتنام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "الإجراءات الاستفزازية المتكررة للصين التي تهدف إلى تطوير النفط والغاز في الخارج في دول أخرى مطالبة تهدد أمن الطاقة الإقليمي وتقوض سوق الطاقة الحرة والمفتوحة في الهند والمحيط الهادئ".

واتهمت فيتنام يوم الجمعة سفينة مسح النفط الصينية ومرافقيها بانتهاك سيادتها وطالبت الصين بنقل السفن من المياه الفيتنامية.

