كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل العملية النوعية لقوات التحالف العربي باليمن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد المغاربي، مراسل قناة الغد الإخبارية من الحُديدة، إن هناك عمليات نوعية ركز عليها طيران التحالف العربي بالعاصمة اليمنية صنعاء، لافتًا إلى أن الناطق باسم قوات التحالف العربي إن العمليات العسكرية هدفت إلى شل حركة مليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف المغاربي، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن العمليات الجوية استهدفت ضرب الصواريخ الجوية التي تهدد الأمن الدولي وحياة المواطنين، موضحًا أن الأمور الأن تسير تجاه المسار العسكري بصنعاء.

Advertisements

وأشار مراسل قناة الغد بالحديدة إلى أن القوات العسكرية باليمن بصدد معركة على مشارف صنعاء مع مليشيا الحوثي.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن بدء عملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء، حيث أن الأهداف العسكرية شملت مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي.