كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقوع 10 قتلى اثر غارات جوية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤولون أفغان انه قتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في غارات جوية منفصلة شنتها قوات الأمن الأفغانية في مقاطعة بادغيس الغربية.

يقول ضياء الدين أكازاي، مشرع من بادغيس، انه اصيب شخصين آخرين بجروح في هجمات ليلة الجمعة في منطقة بالا مرغب.

و اشارعبد العزيز بيج، رئيس المجلس الإقليمي، الي ان المتمردين حاصروا قاعدة للجيش في المنطقة، مضيفا ان المروحيات كانت تحاول الوصول إلى القاعدة، لكن اطلق المسلحين النار من القرى المجاورة وأي رد بالنيران من شأنه أن يعرض القرويين للخطر.

وقال بيج إن ثلاثة أطفال وامرأتين وخمسة رجال كانوا من بين القتلى في الهجمات.

نشرت طالبان، التي تسيطر على نصف أفغانستان تقريبًا، صورًا لأطفال ميتين على حسابهم على تويتر قائلة إن المدنيين قتلوا جراء الغارات الجوية في مقاطعة بادغيس.

