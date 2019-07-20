الأمن الاسباني يُفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات بعض أفرادها من جنسية مغربية

فككت مصالح الأمن الإسباني، هذا الأسبوع، خلال عمليات متفرقة قامت بها في عدة مدن إسبانية، شبكة خطيرة تنشط في مجال تهريب المخدرات من شمال المغرب نحو الجنوب الاسباني.

وبحسب موقع “أروبا سور” الاسباني، فإن العناصر الأمنية تمكنت من توقيف 23 عضوا ينتمون إلى هذه العصابة ويحملون جنسيات إسبانية ومغربية ودومينيكية، وحجزت في حوزتهم 16 طنا من الحشيش ومبالغ مالية تقدر بـ3 ملايين ونصف أورو، فضلا عن أسلحة نارية ورصاص حي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية جاءت بعد أبحاث أطلقتها الشرطة والحرس المدني الاسباني قبل سنتين، وأدت إلى تحديد هوية أعضاء الشبكة وتوقيفهم فيما.