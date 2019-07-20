تتويج الجزائر يعيد العرب إلى الفوز بـ”الكان” بعد 9 سنوات من الغياب

تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس الجمعة، من الفوز بكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، للمرة القانية في تاريخه، عقب تغلبه على منتخب السنغال في المباراة النهائية، التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، بهدف دون مقابل.

وصالح تتويج “الخضر”، المنتخبات العربية مع الكأس القارية، بعد غياب دام 9 سنوات، فشل خلالها أي منتخب عربي في الظفر بكأس أمم إفريقيا.

ويعود آخر لقب للكرة العربية في “الكان”، إلى دورة أنغولا 2010، حين تمكن المنتخب المصري من هزم غانا بهدف للاشيء في النهائي، محققا لقبه الثالث على التوالي والسابع في تاريخه.

ومنذ فوز مصر، تناوب على الظفر بكأس الأمم الإفريقية، منتخبات، زامبيا 2012، ونيجيريا 2013، ثم كوت ديفوار 2015، والكاميرون في النسخة الماضية بالغابون، قبل أن يعيد الجزائر في دورة مصر العرب إلى معانقة الأميرة الإفريقية من جديد.