بعد ضبطه متلبسا برشوة.. ابتدائية آسفي تُدين موظفا بـ”الشرطة الإدارية” بـ3 أشهر

قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، زوال أمس الخميس، بالحكم على موظف من الشرطة الإدارية للمجلس البلدي لآسفي، ينحدر من عائلة قيادية في حزب الاستقلال، بـ3 أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، في قضية رشوة. واعتقل “م.ر” بداية الأسبوع الجاري، بعد نصب كمين له.

ومباشرة بعد الاتفاق مع الموظف المذكور، أبلغت إحدى السيدات رئاسة النيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر، لتعتقله الشرطة القضائية متلبسا وبحوزته مبلغ 2000 درهمًا بإحدى المقاهي وسط مدينة آسفي.

ووفقا لمعطيات “اليوم24” فإن إحدى السيدات أبرمت اتفاقا مع الموظف المذكور بغرض الوساطة لصحالها في غرض إداري مقابل مبلغ 2000 درهمًا، وبعدما اتفقت معه على مكان اللقاء، أبلغت رئاسة النيابة العامة بتفاصيل الموضوع إذ أعطت أوامرها لضبط المتهم وتقديمه في حالة اعتقال.