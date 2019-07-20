بسبب العنصرية.. الاتحاد الأوروبي يعاقب منتخب بلغاريا

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة بلغاريا بخوض مباراتيها المقبلتين على أرضها في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في ملعب سيتم إغلاق قطاعات به بسبب تصرفات عنصرية من جماهيرها.
وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا إنضباطيا ضد الاتحاد البلغاري لكرة القدم بعد تصرفات جماهيره أمام كوسوفو وجمهورية التشيك في التصفيات في وقت سابق هذا العام.
وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي بلغاريا يوم الجمعة بإغلاق قطاع سعته خمسة الاف متفرج في ملعب فاسيل ليفسكي الوطني عندما تواجه إنجلترا في 14 اكتوبر تشرين الأول.
وسيتم إغلاق قطاع من المدرجات سعته ثلاثة الاف متفرج عندما تستضيف بلغاريا نظيرتها جمهورية التشيك في 17 نوفمبر تشرين الثاني.
وسيتم وضع لافتة ضخمة فوق المقاعد الفارغة في المباراتين تحمل شعار ”الكرة للجميع“.
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