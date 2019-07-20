بلاغ رسمي ورسالة وداعية.. رونار يستعد لتوديع المغاربة

هي ساعات قليلة فقط، تفصل الناخب الوطني هيرفير رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن إعلان خبر “طلاقهما” الرسمي، بعد المشاركة المخيبة للآمال في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، بمصر.

وحسب مصادر “اليوم24″، المقربة من المنتخب الوطني، فإن الجامعة ورونار، سيعلنان في الساعات القليلة المقبلة، عن خبر الانفصال، وذلك بعد انتهاء الـ15 يوما، من آخر مباراة للمنتخب.

ومن المرتقب أن تصدر الجامعة، بلاغا رسمياـ، تعلن فيه انفصالها الرسمي “بالتراضي” مع رونار، كما أن هذا الأخير سيبعث رسالة وداعية للجماهير المغربية، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 3 سنوات ونصف على رأس المنتخب الوطني.