نجم القوة الجوية يضع حداً للجدل ويكشف موقفه من مغادرة عش الصقور

وتعاقد القوة الجوية مع قاسم في الميركاتو الصيفي الماضي، قادماُ من صفوف نفط الوسط بعقد يمتد لموسمين.

وقال قاسم في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة نادي القوة الجوية لم تتعامل معي باحترافية، إذ لم تكمل تسديد باقي مستحقاتي المالية هذا الموسم"، مبيناً بالقول، "في حال غادرت الصقور حينها ساكون مجبراً وبسبب تصرفات الادارة مع نجوم الفريق".



واوضح ان "الاولوية بالنسبة لي، هي البقاء مع القوة الجوية في الموسم المقبل، كونه الفريق الذي قدمني الى النجومية وصاحب فضل كبير"، مشيراً إلى أن "الامور المادية لا تشكل اولولةي بالنسبه له بقدر ما يهمه التقدير والتعامل الجيد".

وبين قاسم، "تلقيت عدة عروض من الاندية الجماهيرية وضعف ما اتحصل عليه في القوة الجوية، لكني لم احسم مستقبلي حتى الان وما زلت انتظر ما ستقوم به ادارة القوة الجوية خلال الفترة المقبلة".



وعن انباء انتقاله الى صفوف الشرطة، اكد قاسم أن "حميع الانباء التي تتحدث عن هذا الامر، عارية عن الصحة فلم اوقع لاي فريق ومازلت احترم عقدي مع الصقور".

واكمل أن "الامر الذي دفعني للاستمرار مع القوة الجوية، هو جمهور الصقور، الذي يعتبر صاحب فضل كبير على محمد قاسم كلاعب وساندني طيلة الموسم".

ويعد قاسم من ابرز اللاعبن في الدوري العراقي الممتاز، حيث جذب الانظار نظراً للمستويات الكبيرة التي قدمها مع الصقور في الموسم الحالي، الامر الذي دفع مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش لاستدعائه الى صفوف اسود الرافدين.

